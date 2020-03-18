新冠肺炎︰意大利、台灣等多地　全面禁外國人入境

新冠肺炎疫情蔓延全球，多國及地區為嚴防境外輸入個案，下令全面封關。

以下為部分採取全面封關措施的國家及地區︰

●亞洲及澳洲

澳洲︰14日內曾到訪中國內地、南韓、伊朗及意大利的外國人不得入境；其餘人士入境後需隔離14日。禁止郵輪泊岸。

新西蘭︰所有由外國入境人士均需隔離14日。禁止郵輪泊岸。

台灣︰禁止所有非台灣籍人士入境，外交及商務人員除外；所有入境者需居家隔離14天。

馬來西亞︰除少數獲豁免人士，禁止所有外國人入境；返國者需隔離14天。

尼泊爾︰所有入境人士需隔離14天。

以色列︰禁止所有外國人入境。入境後有住所供自我隔離14日的外國人可獲豁免；惟中港澳、南韓、泰國、意大利、新加坡、日本、埃及公民一律不獲豁免。

沙特阿拉伯︰周日（15日）起，中止所有來往該國的航班，為期兩周。過去14日曾到中港澳台等地的人士被禁入境。

卡塔爾︰禁止所有外國人入境；毋須離開機場的轉機人士除外。

北韓︰禁止除外交人員的所有外國人入境。

●歐洲

意大利、捷克、丹麥、烏克蘭、拉脫維亞︰禁止所有外國人入境。

波蘭、立陶宛、塞爾維亞、斯洛文尼亞︰禁止所有外國人入境，返國公民則需隔離14天。

斯洛伐克︰禁止所有外國人入境；返國公民需強制隔離，違者罰款。

希臘︰所有入境人士需隔離14天。

●美洲

美國︰禁止所有來自中國、伊朗、歐洲國家的人士入境。

加拿大︰禁止所有外國人入境，美國公民除外。

阿根廷︰禁止所有外國人入境至4月1日。

智利、哥斯達黎加︰禁止所有外國人入境，返國公民需隔離14天。

厄瓜多爾︰全面封關，外國人及本國公民均不得入境。

薩爾瓦多︰禁止所有外國人入境，外交人員及永久居民除外。

秘魯、哥倫比亞、危地馬拉︰將全面關閉邊境。

●非洲

肯尼亞︰禁止所有來自有確診個案國家的外國人入境。

摩洛哥︰禁止所有人士出入境。