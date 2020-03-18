新冠肺炎：再爆集體感染　療養院74人確診

南韓連續4天錄得新冠肺炎新增病例不過百宗，顯示該國新冠肺炎疫情有緩和迹象，惟各地仍頻傳小規模群聚感染個案，令社區傳播風險持續。當中重災區大邱市周三（18日）再爆集體感染，一間療養院共74人確診，包括57名院友及護士長等17名醫護人員。

大邱市政府表示，該間「韓愛療養醫院」住有117名患者及71名員工，確診者已獲送院隔離。由於衞生部副部長曾與院長開會，亦要自我隔離。當局正調查，市內約380間護理院和社福設施等所有高風險的集體設施。

南韓截至周二（17日）新增93宗確診病例，累計8413宗，其中84人死亡。大邱市佔逾七成，市內目前有一間醫院、兩間療養院、一間老人院及一間老人醫院爆發集體感染。南韓疾病控制及預防中心（KCDC）呼籲，日增確診個案數字雖有所回落，但國民仍要保持警惕。

南韓國會周二召開全體會議，表決通過應對疫情的11.7萬億韓圜（約745億港元）補充預算案，將為重災區大邱市及慶尚北道撥出約1萬億韓圜（約64億港元），並撥出758億韓圜（約4.75億港元）採購1億個應急口罩等。