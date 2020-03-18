新冠肺炎︰馬來西亞封關　新加坡向外勞發津貼

新冠肺炎在東南亞的疫情不容忽視，世界衞生組織警告東南亞區內出現愈來愈多集體感染的個案，顯示疫情正迅速發展，呼籲各國採取更進取的應對手段。泰國新增的病例中，有13名患者在曼谷觀看拳擊比賽後感染。馬來西亞周三（18日）對外封關，新加坡將向受影響的勞工每人每日派發50新加坡元（約273港元），為期14日。

泰國周三新增35宗確診病例，累計達212宗，1人死亡。新增患者部分由柬埔寨輸入，29人為本地感染個案，其中4人曾前往曼谷一間娛樂場所，13人則在曼谷觀看過拳擊比賽。吉爾吉斯同日確診首宗感染病例，3名確診公民由沙特阿拉伯返國。

馬來西亞為遏止擴散，由周三起封關至本月底，大批民眾趕在禁令實施前乘車回鄉，不少每日越境往返新加坡上班的民眾通宵排隊數小時等車，導致交通嚴重擠塞。新加坡經貿因而大受影響，政府將補貼受鄰國封關影響的公司員工，又鼓勵他們與當地親友同住。

斯里蘭卡總統戈塔巴雅．拉賈帕克薩宣布，由當地時間周四凌晨起暫停所有航班兩周，但允許已起飛的航班降落。印尼總統維多多周三要求內閣，計算全球油價下跌對國內補貼燃料等的經濟影響，並考慮降低燃油價格應對疫情。

越南的病例增至67宗，最新確診的是一名36歲男子，曾參與吉隆坡一間清真寺的1.6萬人集會，本月4日乘航班返國。目前東南亞11國中，有8個國家出現疫情，其中泰國個案佔最多，其次為印尼。