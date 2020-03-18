實驗家庭入住極地小屋　測試圓頂保溫能力

俄羅斯不少地區氣候嚴寒，實在稱不上宜居。東北聯邦大學為此與科企聯手，為苦寒之地的民房建造一個透明的半圓保溫穹頂，為未來在極地建設圓頂城市作準備。為了確保設備成效，團隊特地邀來一家人在圓頂中的木屋住宿，紀錄在這項新技術下的生活點滴。

參與實驗的葉列莫夫（Efremov）一家三口及其寵物貓，上周五（13日）齊齊搬入距離雅庫茨克（Yakutsk）市區約40公里的一間郊外木屋，將住到今年夏天為止。該處接近北極圈，冬季的戶外溫度長期低至攝氏零下40度，環境嚴峻。

不過，這幢木屋被一個直徑20米、高達10米的透明塑膠圓頂保護，其中的溫度可比外界高出攝氏16度。木屋和圓頂早於去年11月經已建好，房子內部設計簡約，帶有內置車房的避難所，配備了智能家居元素和多種感應器。該處更備有太陽能裝置，水電暖氣和通訊全部不假外求。

這個圓頂安排，正是俄羅斯的東北聯邦大學和一家高科技公司聯手發展的「圓頂下的房屋」實驗。參與實驗的家庭只需記下生活遇到的各種問題、記錄室內溫度，就可完成任務，供科學家研究。實驗旨在測試圓頂保護區以最少能源，維持內在人員基本生活的能力；同時收集圓頂居民的身心數據，為未來在極地建設圓頂城市作準備。