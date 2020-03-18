2.5萬年歷史長毛象骨圈　揭人類冰河時期掙扎求存

俄羅斯中部頓河（Don River）岸邊一處平原地區，在上世紀發現約70個神秘建築物，部分是用長毛象骨頭以環形堆砌而成。英國一個考古團隊近日以放射性碳年代測定法，證實其中一個有逾2.5萬年歷史，是已知最古老的骨圈，揭示人類祖先在上一個冰河時期，曾在該處的嚴寒和惡劣環境下生存下來。

該個名為「科斯騰基11」（Kostenki 11）的遺址距莫斯科約500公里，早在18世紀時已開始發掘。至1950至60年代，有俄國考古學家發現該些神秘長毛象骨圈，但一直未知其年代和確實用途。英國埃克塞特大學考古學家普賴爾（Alexander Pryor）和其團隊，2015年到遺址發掘和研究。

團隊發現這些骨圈中，最古老的一個直徑達12.5米，內裏除堆放了長毛象骨外，尚有馴鹿、馬、熊、狼等動物的骨頭。此外，他們發現燒過的植物，顯示當時的人用骨頭和植物作混合燃料，另有一些樹木則可能用來製成毒物或藥物。他們又發現遺址有逾300件可能用作工具的細小石塊和燧石。

團隊以放射性碳年代測定法鑑定骨頭和石塊後，認為這些骨圈歷史可遠溯2.5萬年前的上一個冰河時期，較之前在其他地方發現的同類骨圈早至少5000年。而在這時期，同一緯度的歐洲地區人類早已因為天氣嚴寒捨棄原居地遷走。團隊因此認為，當年居於科斯騰基11遺址的人類，一直在極惡劣天氣下掙扎求存。