新冠肺炎：清真寺萬人集會　感染病例佔全國總數逾6成

馬來西亞昨日(18日)新增117宗新冠肺炎確診病例，連續4天單日增幅破百，新確診病例中有80宗與吉隆坡大城堡清真寺萬人集會有關，令參加完該集會後確診的病人增至513人，佔全國790宗確診病例超過6成，當中1名34歲男子死亡。這個在上月27日至本月1日舉行的伊斯蘭傳教士大集會是馬來西亞疫情的重災區，整個集會有16000人出席，當中1500人為外國人。由於參與人數太多，根本無法查明究竟是誰把病毒帶到活動上，因此難以查出感染源頭。

根據一張從社交網站流傳的名單顯示，這次集會的參與者來自加拿大、尼日利亞、印度和澳洲等數十個國家，其中還包括中國及南韓2個疫情重災區的公民。英國傳媒報道指，集會內數以百計回教徒會並肩祈禱，部分出席集會人士的自拍照也顯示他們與別人共用食物。

有來自柬埔寨參與者指出，他們在用餐時共用碗碟，彼此坐得很近，互相握手也是常事。其中一名參與者說：「在大集會上，許多國家的人互相握手。當我遇到別人時，我也握手，這很正常。我也不知道我被誰感染了。」他在周一(16日)已證實確診。

另外有2名與會者則聲稱，會上沒有領袖談到洗手、新冠肺炎疫情及其他防疫措施。不過，大部分出席的信徒都會定時洗手。

出席集會的44歲當地男子卡林在事後也證實染疫，他認為政府應該取消這項活動。他說；「我們感到失望，疫情爆發後，大家全怪罪我們。這是不公平的。當時（政府）並沒有禁止我們集會。現在我很擔心，因為我確診了。請幫我祈禱。」新加坡一名外交官也在社交網站上批評馬來西亞政府容許集會進行是「不負責任」。

不過，同樣有出席集會的34歲吉隆坡宗教老師庫再法則表示，大集會舉行時，馬來西亞僅有25宗確診病例，情況並不算嚴峻。然而他補充，一些出席者至今仍拒絕接受檢測，反而只選擇聽天由命，希望上帝保佑他們。

報道指政府及大集會的主辦單位都拒絕評論，大城堡清真寺也已關閉，未能取得聯繫。目前來自東南亞多國都有出席這次集會的人士確診，包括汶萊、新加坡和泰國。