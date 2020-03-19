新冠肺炎：澳洲航空將停飛所有國際航班至5月底

新冠肺炎疫情肆虐下，澳洲政府周三（18日）破天荒宣布國家進入「人類生物安全緊急狀態」，更首次對全球發出最高級的旅遊警示，呼籲國民不要外遊。澳洲航空周四（19日）宣布，將由3月下旬開始暫停所有國際航班，至少持續至5月底。

澳洲航空及旗下廉航捷星航空一同暫停海外的航班服務，本土的航班服務亦會大減60%，約160架客機停飛，包括旗下所有A380空中巴士、波音747及787機型。該公司同時讓三分之二的員工放假，部分人使用積存假期，部分人獲額外假期，但其他人則需要放無薪假；澳洲航空目前有約3萬名員工。

行政總裁喬伊斯（Alan Joyce）向員工表示，航班需求突然消失，大部分員工都沒有工作，故必須作出艱難決定，確保公司的未來。他向傳媒表示，從沒想過會出現目前的情況，若疫情持續，恐有更多員工被迫停工。但他強調，公司的流動資產仍然很多，可維持一段長時間。分析估計，澳洲航空可抵受6至11個月停航，否則需要進一步減低成本。

該公司亦會把4月9日派發股息的日期，延遲至9月1日，總值2.01億澳元（約8.75億港元）。部分高層管理人員及董事早前決定減薪30%，現跟隨主席及行政總裁的做法，停薪至今個財政年度完結。