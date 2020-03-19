新冠肺炎：從英國經香港返深圳　2名內地留學生確診

深圳周三（18日）新增2宗境外輸入新冠肺炎病例，截至周四（19日）凌晨0時，累計確診者有427人。2名新增患者均為在英國求學的內地留學生，經香港返回深圳後確診。

其中一名新增的22歲男患者，居於深圳市福田區。他周日（15日）從倫敦希思路機場乘坐芬蘭航空AY1338航班，前往芬蘭赫爾辛基機場，周一（16日）再乘AY099航班到香港。他報稱，在機上除用餐外均戴上口罩。同日他抵達香港後乘坐的士前往深圳灣口岸入境深圳，期間戴雙層口罩，當時體溫為36.3℃。

他周一晚被福田區專車送到集中隔離點入住，周二（17日）接受咽喉採樣，當晚出現低燒。周三駐點醫生回報，該男子病毒核酸檢測初步顯示確診，同日男子轉送到深圳市第三人民醫院隔離治療，後經深圳市疾控中心病毒核酸覆檢結果相同。

另一新確診的19歲男子，周一上午從希思路機場乘坐新加坡航空SQ317航班，前往新加坡樟宜機場，周二再乘SQ856航班並於同日抵達香港，之後乘坐的士到深圳灣口岸過境，當時體溫為36.4 ℃。他當時報稱有英國旅居史，有咳嗽、乏力等症狀，海關部門將其留置於隔離觀察室，後送到華中科技大學協和深圳醫院診治。周三經兩次病毒核酸檢測後確診，目前患者已轉送深圳市第三人民醫院隔離治療，情況穩定。