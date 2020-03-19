新冠肺炎：澳紐鎖國　明起禁非公民及居民入境

澳洲政府周四（19日）宣布，當地時間周五（20日）晚上9時起禁止所有非澳洲公民及居民入境。同日，新西蘭亦宣布「鎖國」，當地時間周五凌晨零時起，禁止非新西蘭公民及居民入境。

總理莫里森表示，澳洲周五晚上起只准該國公民、居民及其直系親屬入境，其他人一律不准入境。他指，目前入境澳洲的外國人只得以往同期的三分之一，今次鎖國是防疫的必要舉措，並呼籲所有在海外的澳洲人盡快回國。

另外，塔斯馬尼亞同日宣布進入緊急狀態，周五凌晨起除醫護人員、緊急工作人員、國防部人員、航空及船隊成員、專家及必要貨運人員外，所有入境當地的人士要在指定地點隔離14日。違反隔離令的人將被罰款最多1.68萬澳元（約7.69萬港元），或監禁6個月。

鄰國新西蘭周四宣布與澳洲一樣，將外遊警示提升至最高級別，建議國民如非必要，切勿外遊。總理阿德恩稍後表示，由於新冠肺炎在其他國家肆虐，將於周五起只准新西蘭公民、居民入境，他們的伴侶及子女亦可如常入境。她強調，新西蘭的新冠肺炎病例都是境外輸入，暫無證據顯示當地出現社區傳播。

南太平洋島國斐濟周四出現首宗確診個案，一名近日曾外遊的人染病，現正接受隔離。