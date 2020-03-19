迄今最古老現代鳥類化石出土　似雞鴨混血

以英國劍橋大學為首的國際古生物學家，近日在比利時和荷蘭邊境附近的馬斯特里赫特石灰岩層中，發現相信是迄今為止最古老的現代鳥類頭骨化石，最遠可追溯至6680萬年前，今次發現除了揭示現代鳥類的早期祖先真面目，亦有助了解其進化史。

新發現的鳥類品種昵稱「神奇雞」（Wonderchicken，學名Asteriornis maastrichtensis）研究團隊指骨骼化石顯示，其體形與一隻迷你鴨子差不多，體重只有約395克，腿長而細，特徵與現代雞鴨相似，可能是一種會飛的熱帶濱鳥。團隊相信，神奇雞曾是與恐龍同期生活的最古老現代鳥類，並在恐龍滅絕後幸存。

現代鳥類有近1.1萬種，但骨骼脆弱，極少有中生代化石留存。論文作者之一的菲爾德（Daniel Field）指出土的頭骨幾乎完好無損，令人震驚，是世上保存得最完好的鳥類頭骨化石之一。

菲爾德又指今次發現證明，白堊紀末恐龍滅絕時處於熱帶氣候的歐洲才是鳥類進化的關鍵及可能起源地區，而非學界普遍認為的南半球存在過的岡瓦納大陸。研究周三（18日）刊登在學術期刊《自然》。