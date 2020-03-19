新冠肺炎：普京隨行者檢疫　歐盟斥俄散播假消息

俄羅斯周三（18日）新增34人確診新冠肺炎，31宗來自首都莫斯科；全國累計147人染疫，周四（19日）更出現首宗死亡病例。克里姆林宮發言人透露，當局全天候保護總統普京，其身邊所有官員及陪同他出行的人士必須檢疫。另外，總理米舒斯京宣布周五（20日）取消必需品供應限制一個月。

克里姆林宮發言人佩斯科夫周三表示，所有參與總統日程的官員已接受檢測，正全天候實施保護總統免於染疫的所需措施。普京當日出訪克里米亞，隨行記者事前需通過檢疫。

米舒斯京周四強調俄羅斯防疫成功，國民毋需恐慌，又指本周會有更多抗疫措施出台。他表示，政府將暫時取消所有必需品供應的限制，包括貨物清關限制，並為大型進口商及連鎖零售商推出「綠色通道」。

英媒周三則引述一份歐盟報告，披露歐盟一個監視組於截至周一（16日）的近2個月內，從俄羅斯媒體收集80個假消息樣本。報告指控親俄羅斯政府傳媒，在散播疫情假新聞扮演顯著角色，目的是加劇西方國家的公共衞生危機，特別是破壞公眾對國家醫療系統的信任。

報告續稱，涉事傳媒只是放大由中國、伊朗、美國等地傳出的謠言，讓它們避免製造假新聞的指控。俄羅斯政府否認上述指控。