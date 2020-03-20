神盾艦摩耶號服役　制衡中朝

隨着解放軍戰機遠航能力加強，以及北韓改善導彈技術，日本海上自衞隊新型神盾驅逐艦摩耶號周四（19日）服役，以提升防空能力。該艦是海上自衞隊首艘配備美日研發、改良型攔截導彈SM-3Block 2A的神盾艦，並搭載協同作戰能力（CEC）系統，可與友軍即時共享敵軍的導彈及飛機位置訊息。

新艦交接儀式在負責建造的日本海洋聯合公司、位於橫濱市的磯子廠區舉行。防衞大臣河野太郎指，希望摩耶號肩負綜合導彈防空的重任，並寄語船員全力投入日常訓練。為防新冠肺炎疫情擴散，儀式未有邀請賓客，約有100人出席，他們均戴上口罩。

摩耶號掛上艦旗後，成為海上自衞隊第7艘神盾驅逐艦，劃入作為核心部隊的第一護衞隊，以橫須賀基地為母港。即使摩耶號雷達沒有顯示敵軍軍機或導彈，但只要友軍發現敵情，便能透過CEC即時共享及接戰。

雖然目前未有其他自衞隊軍艦及軍機配備CEC，但日本研究在空中預警機E2D上安裝CEC，同型驅逐艦目黑號亦將於明年春天服役，未來可能與美軍共享情報。摩耶號標準排水量為8200噸，全長170米，造價約1720億日圓（約124億港元）。