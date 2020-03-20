新冠肺炎：紅寶石公主號4人確診　下船乘客恐播毒

澳洲的新冠肺炎確診者增至757人，當中7人病歿，有泊岸的郵輪上出現疫情；該國將於當地時間周五（20日）晚上9時起禁止所有非澳洲公民及居民入境。新南威爾士省悉尼近日一場婚禮出現集體感染，有多達35人染疫，包括孕婦及參議員。

郵輪紅寶石公主號（Ruby Princess）遊太平洋及新西蘭後，於周四（19日）回到悉尼港口。船上早前有13人出現流感病徵而接受檢測，結果有4人確診新冠肺炎。3名患者已經上岸，其中2人正在醫院接受治療，1人則返回塔斯馬尼亞，而仍在船上的患者是一名船員。該郵輪有近2700名乘客及1100多名船員，全部乘客陸續下船後，被要求自我隔離14天，外界恐有更多乘客中招而懵然不知。

新南威爾士省的自由黨參議員布拉格（Andrew Bragg）於本月6日在悉尼南部出席婚禮時中招，婚禮上染病的有21人是新省居民，另有多人因接觸了這批婚禮賓客而受感染。患者中包括一名律師及其懷孕30周的妻子，他們的1歲女兒亦因出現症狀而要接受檢測。有攝影師指出，婚禮上賓客像沙甸魚般聚在大桌子旁夾菜，形容儼如「病毒培養皿」。

面對嚴峻的疫情，澳洲銀行聯合會（ABA）宣布，小型企業可推遲6個月償還商業貸款。莫里森周五宣布，把5月的財政預算案推遲至10月，省及領地政府亦會跟隨。政府又出台新的防疫規定，要求在100人以下的室內聚會中，每人平均至少要有方圓4米的空間，此規定亦適用於國會。政府亦考慮實行「封區」政策，疫情重災區可能被封鎖。