2012年巴士輪姦案　4被告終伏法絞死

印度新德里一名23歲醫學院女生2012年在巴士上，慘遭6名男子輪姦及虐待，腸臟更被扯出，傷重致死，案件震驚全球。事隔逾7年，案中4名兇徒在周五（20日）清晨問吊處死，大批人湧到行刑地、新德里一所監獄外等候消息，獄方前一晚封鎖監獄戒備。兇徒最終伏法，死者家屬說：「終可還女兒公道。」

被處死的兇徒分別是32歲的無業漢慕克沙‧辛格、26歲的健身教練夏爾馬、25歲的水果商古普塔，以及31歲的巴士清潔工阿克沙伊‧卡爾‧辛格。執行死刑時，警方派出數百警員在蒂哈爾監獄外戒備，大批民眾聚集在外，等候各人處死的消息，有人高舉「為婦女求公義」、「吊死犯人」等標語，亦有人燃點燭光悼念死者。

監獄主管戈爾（Sandeep Goel）其後宣布，所有犯人已於清晨5時30分一同以絞刑處死，醫生確認他們已死亡。有報道指，眾人的屍體懸掛10分鐘才取下，他們生前沒有留下任何遺囑。

戈爾表示，犯人行刑前一晚仍提出上訴，但最高法院於凌晨3時30分裁定上訴失敗，各人終難逃一死。戈爾指，各人在行刑前一直等候上訴消息，不睡覺、拒進食，亦沒有提出特別要求。案中死者喬蒂（Joyti Singh）的家人在眾兇徒伏法後稱感欣慰，指終可還女兒公道，亦彰顯了司法公義。

喬蒂在2012年12月16日，與一名男性朋友外出看電影，之後同乘巴士回家時慘遭輪姦。兇徒當時用鐵棒攻擊其腹部、腸子和生殖器，她傷重轉送新加坡治療，13日後不治。

警方其後拘捕6人，其中一人候審期間在獄中自縊身亡，另一被告因未成年被判監3年，2015年獲釋接受感化。其餘4人在2013年判死，惟他們多年來不斷提出上訴或要求減刑，均遭各級法院推翻，直至周五才處死。