新冠肺炎：中日韓外長同意合作抗疫

新冠肺炎疫情持續，中國國務委員兼外長王毅周五（20日）與南韓外長康京和及日本外相茂木敏充，舉行中日韓新冠肺炎問題特別外長視像會議，三方一致同意緊密合作防止疫情擴散。王毅指，這顯示三國在重大挑戰面前團結合作，又指中方對日韓的疫情感同身受，加強合作是必然選擇。

王毅表示，中日韓召開特別外長會議體現三國共度時艱的堅定決心，攜手戰勝疫情、維護正常交往合作的意願。王毅又說，中日韓面對突如其來的疫情時守望相助，疫情之初日韓第一時間向中方伸出援手，中國政府和人民對兩國的疫情身同感受，已提供支援，並稱「道不遠人、人無異國，青山一道、同擔風雨」，成為中日韓友好互助的寫照。

王毅強調，中日韓是一衣帶水的近鄰，利益深度融合，人員往來密切。中方期待通過今次會議，與日韓分享抗疫經驗，加強政策溝通，達成有價值的合作共識。

康京和則指，各方肩負重任，疫情與三國人民生活息息相關，是三方合作的核心領域，有必要共同探討聯手抗疫，盡可能縮小因疫情造成的人員交流與合作萎縮，以及對社會、經濟的造成的衝擊。