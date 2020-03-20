新冠肺炎：不滿留學港生戴口罩　男子打人判囚

有香港留學生因戴口罩被人毆打，唐咏北（小圖）希望人們包融其他人的文化。

新冠肺炎肆虐，不少人都會戴上口罩以防感染病毒。澳洲塔斯馬尼亞一名香港留學生周四（19日）晚戴着口罩逛商場時，在停車場被一名男子襲擊受傷。他聲稱事發時對方大聲向他叫囂，指他帶有新冠病毒，叫他滾回老家。當地華人團體及反歧視政客齊聲譴責襲擊者的行為。

香港男生泰特（Ted）表示，周四晚與友人在首府霍伯特市新城區一個購物商場的超市內，遇到該名涉事男子騷擾，他不加理會，與友人上車。惟對方尾隨不捨，更向其臉部揮拳，打碎了他的眼鏡，令眼睛瘀傷。泰特事後報警，警方其後拘捕一名居於新城區的38歲男子，控以普通襲擊罪。男子周五（20日）在庭上認罪後，被判監2個月。

泰特表示，曾聽過有人因戴口罩被人毆打，想不到竟發生在自己身上。他說一名室友早前與友人在霍伯特市一間炸雞店內，因為戴了口罩被數名年輕人無禮嘲笑，對方甚至想動手打人。

塔斯馬尼亞華人社區領袖唐咏北對事件感難過，她認為西方人和東方人對戴口罩有不同看法，是引起衝突的原因。她指前者認為生病的人才需戴口罩，後者則認為是用來預防和保護自己，他希望人們可以多了解其他人的文化，一起對抗新冠肺炎，而不是互相攻擊。當地反歧視專員博爾特（Sarah Bolt）關注事件，並呼籲受同類事件影響的人與警方聯絡。