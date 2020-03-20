新冠肺炎：或高估死亡率　年輕人傳染同住老人

意大利的新冠肺炎死亡個案周四（19日）超過中國內地，成為全球最多病歿者的國家。有指意大利仍有大量症狀輕微或無症狀的人未接受檢測，因此其確診總數被低估，死亡率則被高估。有研究指，該國很多到大城市打工的年輕人與年老的父母或祖父母一起居於鄉郊，並將病毒傳給他們，令郊區確診個案及老人感染人數上升。

意大利是世上人口老化問題最嚴重的國家之一，有22%人口都是65歲以上人士。老年人感染新冠肺炎後的病情較嚴重，因此該國的死亡率較高。目前該國99%的死亡病人本身都患有長期疾病，當中一半人更有至少3種慢性疾病。

官方數字顯示，目前該國的死亡率為8.5%。不過，有專家認為意大利現時的檢測範圍不夠大，只有病情嚴重的人才會到醫院做檢測。因此，該國的感染人數可能遠比官方數字高，死亡率被高估。有專家稱，全國感染人數可能多達11萬人，實際死亡率約為3%。

英國牛津大學的研究顯示，意大利家庭多代人同住的現象，令年輕人更易將病毒傳染給家中的長輩。米蘭及其鄰近郊區是疫情的重災區。專家認為郊區的年輕人到市內工作及社交，感染病毒後再傳給同住於郊區的年長家人，令感染個案大增。