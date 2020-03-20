新冠肺炎：病歿急增倉卒落葬火化　遺屬無緣訣別

意大利新冠肺炎疫情嚴峻，部分地區病歿者太多，以致不少逝者連喪禮也無法舉行便倉卒下葬或火化。有殯儀業者更形容國內在過去2周失去了一整代人，令人聞之心酸。

在重災區倫巴底大區貝爾加莫省（Bergamo），周三（18日）有近2000人死於新冠肺炎，當地最大的殯儀業公司主管里恰爾迪（Antonio Ricciardi）表示，他們以往平均一個月為民眾辦120場喪禮，但本月至今已舉行近600場葬禮或火化。里恰爾迪感嘆指已有一整代人這2周病逝，令人難過。

由於擔心傳染病毒，醫院不再為病人遺體穿上喪服，而是直接放在棺木內送往落葬或火化，遺屬連見死者最後一面或道別的機會都沒有，對他們心理造成極大創傷。此外，不少醫院工人因為處理病人和遺體亦染病，令醫護人員應對疫潮雪上加霜。

另外，北部地區疫潮大爆發令數以千計市民逃往中部及南部的拉齊奧、帕尼亞及普利亞、西西里及那不勒斯等區「避疫」，惟這些地區醫療設施不足，自身難保，要應對突然而來大批民眾，醫療體系承受巨大壓力。西西里大區巴勒莫省一名醫院醫生形容就如迎接巨大的「新冠病人海嘯」。