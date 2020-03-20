新冠肺炎：醫生提集體訴訟　控總理及前衞生部長失職

歐洲新冠肺炎疫情嚴峻，法國確診數字破萬。該國3名醫生因不滿政府應對疫情手法，周四（19日）提出集體訴訟，控告總理菲利普及前衞生部長比贊（Agnes Buzyn）失職。菲利普及比贊一旦罪成，將面臨2年監禁，另要繳交3萬歐元（約25萬港元）罰款。

代表納卡什（Philippe Naccache）、薩拉贊（Emmanuel Sarrazin）及托羅（Ludovic Toro）的律師維齊奧（Fabrice Di Vizio）表示，其當事人認為菲利普及比贊明知事態嚴重，並可及早處理，卻沒有即時採取預防措施，導致疫情發展到今天地步。他已向共和國司法部訴狀委員會提出集體訴訟，該委員會屬國內唯一可裁決政府人員有否失職的司法部門。

比贊為參選3月中旬市議會選舉而提早離職，她周日（15日）曾稱，1月已就疫情警告菲利普，堅持選舉不應逾期進行。至於菲利普周二（17日）亦企圖為自己辯護：「若我們沒有嚴謹處理疫情，我就不會自1月起召開應變會議及作重大決定。」

駐法國記者呂靜儀報道