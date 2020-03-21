新冠肺炎︰疫情嚴峻　政府下令全國娛樂場所停業

英國新冠肺炎疫情令人擔憂，當局周五（20日）晚公布，英國新冠肺炎確診者新增714人，確診總計3983人，死亡病患總計177人。另外，英國首相約翰遜要求全國所有餐廳、戲院、酒吧、健身室等娛樂場所立即停業，每月重新審視政策。

英國財政大臣辛偉誠稱，為了幫助企業克服難關，維護就業，所有企業免交今年第二季度增值稅；而無法支付員工工資的企業，政府將利用專項資金幫助支付工資，每個員工最多可獲得當月工資的80%、每月最多不超過2500英鎊（約2.2萬港元）的工資，這種在緊急狀態下對企業的扶持政策是英國歷史上從未有過。

從周五開始，英國學校針對大部分學生已經停課，政府對7類防疫一線工作人員，包括醫護人員、警察、教師、製造業生產一線的員工、金融機構的員工，以及在公共廣播電視機構工作的記者編輯等，為了分擔這些防疫一線人員的後顧之憂，特許他們的子女可以繼續到校上課。

此外，大約6.5萬名在過去3年內退休的醫護人員在本日正式接到醫療機構的徵召令，要求他們重返前線，幫助應對新冠肺炎疫情。一些退休員工的年齡已經接近70歲，在響應號召的同時，有些人非常擔心工作場所的防護問題。