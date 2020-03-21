新冠肺炎：違隔離令乘直升機遊冰川　港客原機送官

新冠肺炎疫潮蔓延，不少國家及地區均要求入境人士自我隔離14天方可外出，惟不時有人陽奉陰違。新西蘭傳媒周六（21日）報道，一對香港情侶近日到新西蘭旅遊，兩人沒有遵守強制隔離令，當日更乘直升機到冰川觀光。機師知悉後，立即原機將他們送交警方。

新西蘭總理阿德恩上周六（14日）宣布周日（15日）午夜起，除了來自無疫情的太平洋島國人士外，所有海外入境者包括新西蘭國民，抵埗後必須自我隔離14日。

經營冰川直升機遊的朱厄爾（Rob Jewell）表示，他當日載着一批遊客到南島福克斯冰川（Fox Glacier）觀光。該對香港情侶自稱周一（16日）抵達新西蘭，朱厄爾發現兩人無遵守隔離令，於是立即載他們離開冰川，並通知警方。朱厄爾指二人入境時，移民局跟他們說明隔離令，而租車給他們的公司亦有講清楚。

在周五（20日），南島瓦納卡（Wanaka）一個海濱商場的工人詹金斯（Jai Jenkins），亦發現一名於周四（19日）從泰國入境的法國男遊客未有遵守自我隔離令，在商場內到處逛。詹金斯問該遊客為何沒自我隔離時，對方完全不以為然，更意圖襲擊他，然後離開商場。詹金斯立即報警，請他們追尋該遊客，惟警方竟回應指這不是他們的工作範疇。