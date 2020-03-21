新冠肺炎：維省增51例　撤墨爾本皇冠賭場社交疏離豁免

澳洲的新冠肺炎疫情持續，全國確診個案周六（21日）達到874宗，7人病歿。其中維多利亞省一夜間新增51宗確診，令省內確診人數增至229人，省政府同日宣布投入17億澳元（約76億港元）救市。

維省省長安德魯斯公布的振興經濟撥款，包括向每年收入少於300萬澳元（約1350萬港元）的小型企業退稅，涉款逾5.5億澳元（約24.7億港元），下周五（27日）起發放，惠及2.4萬間合共聘用約40萬人的企業。此外，省政府亦投入5億澳元（約22.5億港元）設立基金，協助失業者就業。

維省教育部周五晚通知所有學校，下周五、即本學期最後一日，以及下學期首日定為「無學生上課日」，所有學生毋須上學，以便學校教職員為稍後展開網上遙距授課作準備。而該省的警員在周六早上，巡視檢查家居自我隔離的民眾有否遵守法令，違者罰款最高2萬澳元（約9萬港元）。

此外，位於該省首府墨爾本的皇冠賭場可以繼續營業，但不再獲社交疏離措施豁免，需跟從政府的人群聚集限制，室內人數限制在100人以下，戶外亦不得多於500人。安德魯斯表示，不敢肯定這些措施是否有效，但肯定是適當。

安德魯斯同時促請市民盡好公民本份抗疫，勤洗手、咳嗽時以手肘遮掩，在有病徵時自我隔離。他說：「若你懷疑疫情並不嚴重，可扭開電視看其他國家正在發生的事。沒有人可以掉以輕心。」

除了維省政府嚴謹抗疫，新南威爾士省政府亦採取措施應對，包括周六起暫時關閉著名的悉尼邦迪沙灘。因為在當局呼籲人們保持社交距離後，仍有大批市民罔顧疫症傳播風險，於周五湧到海灘。衞生部長亨特（Greg Hunt）批評這些人的做法不可接受，社交網亦有不少人譴責這些人自私，甚至戲稱把邦迪沙灘改名叫「新冠沙灘」。