新冠肺炎：「蒲友」無視防疫禁令　趕到酒吧飲酒消遣

為遏止新冠肺炎疫情蔓延，英國政府周五（21日）下令全國酒吧、餐廳、戲院等娛樂場所關閉，直至另行通知。不過英國民眾無視疫情威脅，趕在酒吧關閉前「最後衝刺」，全國娛樂場所都座無虛席；亦有人擔心沒酒飲而趕到超市入貨，貨架上的酒被搶購一空。

英國大批「蒲友」懶理政府保持社交距離的建議，入夜後如常到酒吧或夜店狂歡，捧場者包括求學中的年輕人，以及剛下班的上班族。倫敦一間酒吧的35歲顧客伯奇（Jimmy Birch）不滿政府的防疫措施，直言：「我根本看不到關閉酒吧的理由，市民收工後需要地方消遣，尤其是周五晚上。」

市民亦趕到超市買酒，大型超市的啤酒、紅酒及白酒已經被掃清，場面非常誇張。有客人驚訝地指：「我預期廁紙貨架無一物，但想不到連酒都沒有了。」

另一方面，連鎖酒吧集團JD Wetherspoon行政總裁馬田（Tim Martin）早前批評關閉酒吧「過火」，稱「合理的平衡」是酒吧照開，但客人保持社交距離。大批網民斥責他不負責任，將金錢置於健康之前，並要求他鼓勵青少年留家避疫。