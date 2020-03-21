新冠肺炎：首現死亡個案　李顯龍促全民防疫

新加坡衞生部周六（21日）公布，國內首次有人死於新冠肺炎，2名死者均為長期病患的長者，其中一人是印尼人。總理李顯龍向家屬致深切慰問，呼籲全民做好防疫措施，當有更多病例就意味更多人需要深切治療，大家應做好心理準備面對任何可能。

衞生部長顏金勇表示，首名死者是患有慢性心臟病和高血壓的75歲新加坡女公民，她上月23日因肺炎送入國家傳染病中心，同日確診新冠肺炎。另一名死者是同樣患有心臟病的64歲印尼男子，他上周五（13日）抵達新加坡，同日進入國家傳染病中心的深切治療病房，翌日確診新冠肺炎。顏金勇指該病人在抵達新加坡前已因肺炎在印尼住院。

顏金勇同時公布國內疫情，指周五新增40宗確診個案，令全國確診增至385人，當中近一半是境外輸入個案，大部分人曾到歐洲、北美、東南亞及亞洲其他地區旅遊回國的國民。

為了加強控制疫情，當局除實施嚴謹邊境管制、檢疫及家居隔離外，亦實行社交疏離措施，又下令取消所有250人或以上的聚集活動至6月30日，由政府機構主辦的長者社交活動，則繼續停辦至下月7日。