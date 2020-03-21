新冠肺炎：日奧組委未決定延期　韓籲關娛樂場所

在新冠肺炎疫情下，日本東京奧運能否如期舉行備受關注。挪威奧委會周五（20日）去信國際奧委會表示，指疫情得到嚴格受控前，不應舉行東京奧運。日本奧組委副主席遠藤利明回應指，目前仍未到決定取消或延期奧運的階段，強調最終決定是國際奧委會，並就7月奧運準備。

挪威奧委會向國際奧委會主席巴赫指，在疫情受控前都不應舉行奧運；斯洛文尼亞及西班牙奧委會亦指比賽應該延期，前者更指改至明年都無問題。美國游泳協會亦要求美國奧委會盡力延期一年，指選手承受巨大壓力、精神負擔與不安，應該將運動員的身心健康放在首位。不過日方則指目前未到決定延期的階段，日本射箭協會理事長宮崎利帳透露，將在今日理事會上緊急討論延期對策。

另一邊廂，南韓周六（21日）公布再多147人確診，累計個案增至8799宗、102人死亡。總理丁世均發表講話，強烈建議宗教、體育、娛樂等室內設施暫停營運15天，堅持運作的要遵守政府指引；他又呼籲國民理解和積極配合，15天內避免外出，保持社交距離。若不遵守指引，當局將以行政命令禁止舉行集會，甚至關閉場所和向事主索賠。

丁世均又指，副部長級以上高級公務員，將在未來4個月減薪三成，援助受疫情影響的國民。另外，所有從歐洲入境南韓的人士周日起必須接受病毒檢測，不論有否病徵，都要接受14日隔離。當局已安排可容納1000人的隔離檢測設施。