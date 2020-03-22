新冠肺炎：傳法威脅對英封關　逼約翰遜嚴格防疫

英國的新冠肺炎確診個案已突破5000宗，233人死亡。首相約翰遜上周六（21日）呼籲民眾周日留在家中，又指如果國民不共同努力減低病毒擴散，公營醫療系統就無法承受。另外，法國傳媒引述消息指，法國總統馬克龍早前威脅對英封關，迫使約翰遜實施嚴格防疫措施。

約翰遜向全國表示，目前的確診數字很嚴峻，而且情況會加劇；並警告英國的情況有可能跟意大利一樣，即使擁有良好的醫療系統，但醫護人員已完全地被需求擊倒。他補充，政府已採取「在和平及戰爭時期都前所未見的」抗疫政策。周日是英國的母親節，約翰遜指最好的禮物就是遠離母親，減低她們染病的風險。唐寧街消息指，約翰遜當日會透過視像聯繫母親。

法國政府消息指，英國政府之所以頒令關閉全國餐廳、酒吧等娛樂措施，是因為馬克龍上周五（20日）向約翰遜發最後通牒，警告如果英方不實施嚴格措施，法國別無選擇、只好拒絕來自英國的旅客入境。消息稱，他們需要威脅約翰遜，迫使他改變主意；又形容英國一開始採取的放任防疫政策無效。兩國領導人未回應消息。