新冠肺炎疫情在球壇蔓延，祖雲達斯前鋒保羅戴巴拿在Twitter公布，自己與女友都確診，成為第3位中招的祖記球員。AC米蘭官方周日（22日）則證實，球隊名宿馬甸尼與其子丹尼爾馬甸尼亦確診，有傳老將伊巴謙莫域擔心疫情，傳出考慮於季尾掛靴。

阿根廷國腳戴巴拿在Twitter表示，剛剛收到新冠病毒檢測結果，佢與女友奧莉安娜都呈陽性反應，幸好他們的狀況良好，並多謝大家關心。他是繼魯加尼和馬度迪之後，第3位中招的祖記球員。魯加尼確診時，有傳戴巴拿亦受感染，當時他否認此事，沒想到真的中招，與他在前線合作無間的王牌C朗亦面臨風險。

AC於官網公布，球隊名宿兼技術總監馬甸尼因曾與患者接觸，隨後在新冠病毒檢測呈陽性反應，而其18歲兒子、現效力「紅黑兵團」的前鋒丹尼爾馬甸尼，同樣證實確診。兩人已在家完成兩周隔離，情況不錯，但按照衞生部門的建議，他們會繼續隔離，直至完全康復為止。

由於新冠肺炎肆虐意大利，連AC戰神伊巴謙莫域都大感憂心，原來他之前考慮過退休，全因兩大高層馬甸尼和波班勸服他才加盟AC。如今波班已離任，馬甸尼亦中招兼可能被踢走，伊巴看不到AC有何未來計劃，加上疫情仍然嚴峻，有傳這位38歲老將再萌生掛靴念頭。