新冠肺炎：部分州局部封城　病床充足死亡率低

歐洲新冠肺炎疫情嚴重，德國部分州已實行局部封城，總理默克爾周日（22日）會與各州首長會面，討論封城措施是否需要擴展至全國。德國確診病例達2.2萬宗，84人病死，死亡率為0.18%，遠比很多歐洲國家為低。專家認為，德國的深切治療床位充足和及時進行測試是關鍵。

德國巴伐利亞州、薩爾、萊因蘭-普法爾茨州、漢堡、下薩克森州及黑森州已實行局部封城。巴伐利亞州政府規定，民眾除了上班、看醫生及採購日用品外，都不應外出。但民眾仍可以單獨或與數名家人一起散步及做運動。

德國的新冠肺炎死亡率遠比全球平均數字為低，例如同處歐洲的英國的死亡率就達3.9%，而意大利就更嚴重。德國現有約2.5萬張深切治療病床，它們均配有輔助呼吸機，設備充足。政府在未來數周會再大幅增加床位，並徵用酒店及大型會堂作臨時醫院，接收症狀較輕的病人。

此外，瑞士亦錄得6652宗病例，80人死亡。瑞士南部的提契諾州上周六（21日）起限制65歲以上的居民外出，只有看醫生或工作時才可出門；家人應為長者購買食物及日用品，而政府亦會安排人手向有需要長者運送物資。該州與意大利北部接壤，目前已有918宗個案，28人死亡。

而西班牙則有逾2.5萬宗個案，1381人死亡。首相桑切斯上周六指，最壞的情況即將來臨，會考驗國家的資源、道德及社會團隊精神極限。政府早前頒布15天的全國緊急狀態，但目前未有加強限制的計劃，亦未知會否延長緊急狀態。