新冠肺炎：再推660億澳元紓困方案　發救濟金助貸款

澳洲新冠肺炎疫情持續，政府周日（22日）再推出660億澳元（約2969億港元）經濟刺激方案，以支援國內企業及國民，助他們渡過難關。新措施包括直接向合資格人士提供資助，及協助他們取得貸款。

政府會向小型企業及非牟利機構發放最多10萬澳元（約45萬港元）的免稅資助，令他們可繼續支付員工的薪金，預料資助可於4月下旬開始發放。政府也會協助合資格企業取得最多25萬澳元（約112萬港元）、為期3年的貸款。總理莫里森表示，希望企業可繼續運作或暫時歇業，而非倒閉。

失業等合資格人士將在未來6個月獲發救濟金，每兩周可得550澳元（約2474港元）；領取社會保障及退伍軍人補貼的人士，可得750澳元（約3374港元）資助。民眾亦可提前在本財政年度申領1萬澳元（約4.5萬港元）退休金，下財政年度可再提取1萬澳元。

此外，澳洲多個超市陸續補貨，廁紙等日用品及食品的供應漸漸增加。早前有民眾在全國多地搶購物資，加上政府一度實施夜間宵禁，令貨車運貨受阻，一度出現貨物短缺的問題。維多利亞省墨爾本等地的超市上周六（21日）開始補充庫存，更多人能買到生活必需品。有超市員工指，早前實施的限購、聘請更多員工及限制營業時間也是令貨品供應增加的原因。