新冠肺炎︰美日互相提升警示　韓要求歐洲旅客隔離

新冠肺炎疫情持續蔓延東亞，日本連同疫輪在內的全國病例，在周日（22日）增至1776人，共45人病死。為防控輸入病例，日本外務省同日將美國全境的傳染病危險提醒提高至第2級，呼籲國民如非必要、在非緊急情況下，應謹慎考慮是否前往。美國同時提升對日本的警示至第3級的避免不必要旅遊。

厚生勞動省周日公布，當日早上至少新增8宗確診，患者分別來自廣島縣、神奈川縣、大分縣、奈良縣及北海道；其中大分縣兩名患者為當地醫療中心的女護士，該個群組已有14名醫護及患者染疫。北海道仍是國內重災區，共計162人染病。大阪府周日則新增一人病歿。

另一東亞重災區南韓，中央防疫對策本部周日公布，過去一日再新增98宗新冠肺炎病例，全國累計8897宗；死亡數則僅增2宗，共104宗。為嚴防輸入病例，南韓同日午夜起，已開始對所有由歐洲入境的人士進行新冠病毒檢測。即使檢測結果呈陰性，入境者仍需接受14天隔離，另可獲45.49萬韓圜（約2870港元）的隔離補貼。