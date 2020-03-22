家常食材重現名畫　師奶前衞便當開展覽

《維納斯誕生》、《紅氣球女孩》、《戴珍珠耳環的少女》，這批正在日本廣島縣廿日市市一間美術館展出的名畫相片幾可亂真，不過它們其實只是以白飯、炒蛋、青菜、三文魚、蝦、紫菜等砌成的便當。手製這些神級便當的56歲主婦松浦美喜，憑它們在社交網絡打響名堂，獲得「前衞便當作家」的稱號。

日本傳統把丈夫的午飯便當視為主婦的賢愚指標，也是全家人的面子所在，是以主婦們每日都要挖空心思。本身是設計師的松浦多年來也要為丈夫及兒子準備便當，直至3年前兒子就業，有點時間的她就研究如何做精美的便當，拍照上傳社交網絡分享。她首個作品是以紅梅乾、白飯和食用炭粉複製英國塗鴉藝術家Banksy的《紅氣球女孩》，之後又做出貝多芬、哲古華拉的肖像和一些浮世繪畫作等等。去年情人節做的薯蓉「能劇面具」，就生動得直讓丈夫打開便當時嚇了一跳。

松浦的作品不止於臨摹名畫，她還做出立體螃蟹造型，乃至手繪動漫角色主題的便當，令人看後不由大嘆佩服。松浦堅持便當除了漂亮，更一定要能吃、美味和營養均衡才算成功。她表示：「這門藝術是夫婦合作的成果，必須要有人吃你的便當，創作藝術便當才有意義。」