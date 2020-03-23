新冠肺炎：全國酒吧賭場今關閉　昆省封關

澳洲新冠肺炎疫情惡化，全國確診人數周一（23日）早上急增288宗至1630例，7人死亡。全國所有酒吧、夜店、賭場按政府禁令周一起關閉，餐廳嚴禁堂食，大部分地區的學校維持開放。昆士蘭同日宣布關閉邊境，所有人進入該省後必須隔離14日。

新南威爾士省目前有669人確診，當中有48宗個案來自停泊悉尼的紅寶石公主號；維多利亞省的感染人數為355人、昆士蘭有319人確診、西澳省有140例、南澳省有100人確診、塔斯馬尼亞有22宗病例、首都領地有20宗、北領地則有5人中招。

全國的酒吧、夜店、賭場會關閉約6個月。有大批民眾收到消息後，趕至賣酒的商店排隊買酒。不過，其實賣酒的商店將繼續開放。新省及維省只有超市、油站、藥房、便利店及提供物流服務的公司會開放。

早前國內有不少人沒有根據指引保持社交距離，維省會派出500名警察組成的特別隊伍，確保民眾及商家遵守規則。新省警方周一則出動到各地巡查，有警方駐守部分悉尼超市，監視民眾購物情況，著名的邦迪沙灘亦有警員駐守，防止有人違反禁令聚集消遣。

全國的學校本周會維持開放，但維多利亞省周二（24日）起會關閉所有學校，當地政府希望全國其他省份也下令學校停課。昆士蘭省長白樂琪周一宣布，即將關閉昆士蘭邊境，詳情會於稍後公布。而南澳省、西澳省、塔斯馬尼亞及北領地早前亦已推出邊境限制措施。