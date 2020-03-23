新冠肺炎：大批民眾申領失業救濟　政府網癱瘓

澳洲的新冠肺炎疫情嚴峻，政府規定全國所有酒吧、夜店及賭場等周一（23日）起關閉，不少人隨即失去工作。大批民眾當日嘗試進入政府網站申領失業救濟金，令網站癱瘓。政府服務部長羅伯特（Stuart Robert）一度指網站是因受黑客攻擊，以及訪客人數眾多的雙重打擊才無法運作，後來他改稱故障全因太多人同時進入網站引起。

聯邦政府周日再推出660億澳元（約2969億港元）經濟刺激方案，包括在未來6個月向失業人士發放救濟金，每兩周可得550澳元（約2474港元）。羅伯特周一早上表示，同時有逾5.5萬名國民進入政府網，加上黑客的阻斷服務攻擊，令網站故障。他之後在國會澄清網站沒有受攻擊。政府建議民眾稍後才在網上遞交申請，正在接受居家隔離的人士可用手機提交身份證明文件。

然而，很多人在無法進入網站後，已立即趕到各地的社會福利聯絡中心門外排隊，希望親身遞交申請。不少人都表示自己剛失業，但仍要應付龐大的生活開支，感到無奈。工黨前黨魁肖特指，民眾對申領失業救濟金的需求早已可以預見，羅伯特應該在澳洲人最需要這服務時，確保網站及社會福利聯絡中心正常運作。