新冠肺炎：隔離從美入境者　東京疫情擴大恐封城

日本的新冠肺炎確診個案增至1820宗；另再有兩名曾乘搭疫輪鑽石公主號的70旬老翁病逝，全國累計51人死亡。首相安倍晉三周一（23日）表示，該國將於周四（26日）起要求所有來自美國的入境者隔離14日。東京都知事小池百合子則警告，若東京爆發大規模感染，將考慮封城。

安倍晉三公布，所有來自美國的入境人士需要在指定地點隔離14日，並避免使用公共交通工具；措施暫時持續到4月底。另外，日方考慮要求入境者在家中或酒店等地隔離，但不會取消已發出的簽證。安倍解釋指：「為防止疫情在全球進一步擴大，與包括美國在內各國所作努力保持一致。」

小池百合子呼籲東京居民自我克制，未來3周避免參與大規模活動，盡量不要與他人近距離接觸，並警告如果東京疫情大規模傳播，有可能封鎖東京都。

至於南韓疫情，中央防疫對策本部周一表示，過去一日的病例增加64宗，累計8961宗，並增至111人死亡。其中14宗新病例為境外輸入，比例佔21.9%。中央防疫對策本部部長鄭銀敬表示，從境外輸入的確診病例持續增加，需要格外注意，並建議國民推遲或取消非緊急的外遊。