新冠肺炎：印度封鎖80地區　印尼雅加達關娛樂場所

新冠肺炎肆虐，印度周日（22日）實施為期14小時的短暫宵禁後，政府周一（23日）起封鎖全國逾80個區域，禁止一切不必要活動。總理莫迪呼籲民眾認真看待封城令，以拯救自己、拯救他人。

印度周一新增76宗新冠肺炎病例，累計417人中招，7人死亡。該國一度短暫宵禁，測試該國實施更強硬抗疫措施的能力，惟過後大批民眾走出寓所露台、開窗拍手、敲金屬容器慶祝，又為抗疫醫護人員歡呼。莫迪在Twitter表示，這只是漫長抗戰的開始，許多國民不認真對待封城令，要求人們跟從指示。

報道指，印度周一開始封鎖幾乎所有主要城市，影響該國約10%人口、即逾1億人，相關地區的所有人不准外出，緊急服務人員除外，跨邦巴士及鐵路服務已暫停，不少人滯留車站。新德里關閉陸路邊境及商舖至本月31日，孟買則因零售商拒絕分發而需停印報紙。

與此同時，印尼周一新增65人染疫，全國累計579人確診，49人死亡。首都雅加達當日宣布關閉當地所有戲院及其他公共娛樂場所；政府更向全國派出46.5萬警力巡查，打擊人群聚集活動。

疫情爆發至今，印尼有6名醫護人員殉職，總統維多多周一感謝他們的付出，宣布身處緊急狀態地區的醫護人員，每人每月可獲500萬印尼盾（約2336港元）至1500萬印尼盾（約7010港元）的獎金；雅加達及東爪哇省早前已進入緊急狀態。

較早前，印尼政府表示已將2018亞州運動會的選手村改裝為臨時醫院，安置隔離病床以應對疫情，預計設施將可容納逾4000名病人。