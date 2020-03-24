新冠肺炎：約翰遜宣布防疫新措施　限制民眾外出

英國首相約翰遜此前被批評防疫態度鬆懈，在各方壓力下，他周一（23日）晚宣布更嚴厲的防疫新措施，包括限制民眾外出、關閉非必要商店、禁止兩人以上的公眾集會等。新措施跟意大利、法國和西班牙目前採取的接近。

約翰遜表示由即晚起，民眾需要留在家中，只能在數個情況下外出，包括購買必需品、每日一次運動、醫療需要以及必要的外出工作；國民不應跟朋友或非同住家人見面，購物僅於食物及醫療用品，而購買量應控制在最小限。出售衣履及電子產品等非必需品的店舖會全部關閉。

新措施下，圖書館、遊樂場、室外體育館和宗教場所亦會關閉；所有婚禮和洗禮儀式亦禁止，但喪禮不在此限。約翰遜稱，警方有權力執法，會驅散非法集會，並向違規者處以罰款；政府會於3周後重新審視，在情況許可下放寬限制。

英國新冠肺炎疫情嚴重，截至周一確診病例單日新增967宗，增至6650宗；病歿者新增54人，至335人。新增的54個死亡病例年齡分布由47歲到103歲，其中46人來自英格蘭，蘇格蘭和威爾斯各有4例。英國政府早前已要求關閉學校、酒吧和餐廳。