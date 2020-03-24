新冠肺炎：擬第2階段封城　不排除逐步全面封鎖

澳洲的新冠肺炎確診病例，周二（24日）新增171例至1887人染病，死亡人數增加1人至8例。政府下令周一（23日）起關閉全國酒吧、夜店、賭場等，嚴防新冠肺炎疫情擴散。總理莫里森周二早上與衞生顧問會面，據報商討實施第2階段的封城措施，衞生部長亨特則不排除逐步全面封鎖澳洲。

報道指，莫里森與衞生官員開會後，今晚將與國家內閣討論第2階段的封城措施。消息稱，若國內社區傳播惡化或民眾不遵守社交疏離措施，政府將推行下階段封鎖措施，或關閉更多不必要商店、圖書館、博物館等，以及收緊人群聚集上限，但形式將不同於英國、新西蘭或其他歐洲國家的封城令。

亨特無正面回應下階段封城的詳情，僅指意味人們花更多時間居家及保持距離。他表示，政府制訂階段性的方案，第2階段不會是最後一個階段，若有需要會有一系列措施出台，逐步全面封鎖。他亦提到，大批防疫物資會陸續運抵澳洲，呼吸機可於數周內由2000部增至9000部，未來2周有3000萬個口罩送抵，4月底前再有2400萬個。

澳洲的80%病例是由境外輸入，但近日的本地傳播個案上升，政府擬改變病毒檢測條件，重點由從海外抵境人士轉為有病徵的本地個案。此前，澳洲只讓從海外入境或曾與患者接觸的人士檢測。上周有9.7萬套病毒試劑運抵澳洲，另有10萬套運送中，政府亦批准了新的病毒檢測，只要45分鐘就有結果，另一個檢測更只需15分鐘。

澳洲繼續以新南威爾士省的疫情最嚴重，該省單日新增149人確診，累計818宗病例。省長貝雷吉克莉安直指該省處於關鍵階段，並指根據衞生建議不知未來5至6周會變成怎樣，警告民眾遵守自我隔離令，否則面臨嚴厲罰則。醫療總監提到省內的425宗是境外輸入病例，造成「難以置信的負擔」。