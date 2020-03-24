新冠肺炎：女王避見子孫　身邊僅留8侍從

英國的新冠肺炎嚴重，英女王伊利沙伯二世與王夫希臘親王上周四（19日），已從倫敦白金漢宮搬到溫莎堡避疫。消息人士指，女王伉儷正自我隔離，身邊只留8名侍從，連子孫都暫時無法與他們見面。另外，王儲查理斯夫婦及劍橋公爵夫婦亦已搬離倫敦宮邸。

英媒周一（23日）報道，女王及王夫上周在政府警告疫情的嚴重性後，讓約100名侍從放假回家，只留少數人隨行搬往溫莎堡。安德魯王子、愛德華王子等人就算住在溫莎堡附近，亦已多日沒有見過女王。愛德華一家周末到溫莎堡策騎時，亦無進入女王起居的地方。知情人士指，基於女王及王夫的年紀，愈少人接觸他們愈好，二人的健康不容有失。

此外，查理斯與其妻卡米拉亦搬到蘇格蘭比克霍爾大宅暫住，二人的宮邸克拉倫斯宮要封鎖至少3個月。他們沒有自我隔離，但有認真執行政府的健康建議，保持最低限度的面對面接觸，僅留少數侍從及警員在身邊。

威廉王子與妻子凱瑟琳則搬到諾福克郡的安墨堡，報道指預料他們未來數周會成為王室主力，包括探訪前線醫護人員。至於宣布淡出王室的哈利王子，亦據報關心女王及查理斯的情況。