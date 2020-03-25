新冠肺炎：約翰遜辣招封城次日　地鐵仍有逼車人潮

英國首相約翰遜剛在周一（23日）推出了限制民眾外出、關閉非必要商店、禁止兩人以上的公眾集會等應對新冠肺炎的嚴厲措施，有關新措施卻被指因指示不清和配套不足，以致翌日市面仍有人群聚集的情況出現，地鐵甚至仍有人在「逼車」。

英國周二（24日）公布新增確診病例1427宗，累計病例共8077宗，新增病歿人數87人，是該國迄今最高的單日升幅，累計共422人死亡；此前一天，政府為了抗疫，首相約翰遜才公布了被指是英國在和平時期限制個人自由的最嚴厲措施，衞生大臣夏國賢亦講明警察會對違令者執法，但在周二，英國街頭仍然可見不少公用事業的工作人員在工作，倫敦地鐵仍可見到人乘車的人潮，乘客間的距離並不少於6呎。

有評論歸咎這情況源於政府的指示含糊，沒有清晰界定哪些人應該上班、哪些人不應該，亦沒有說明會否給自僱人士經濟上的支持，他們在惟恐手停口停，於是選擇繼續上班。工黨敦促政府應盡快清晰界定哪些人應該上班哪些人不應該，財政大臣辛偉誠亦表示，政府正在制定幫助自僱人士的措施。