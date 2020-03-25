新冠肺炎：新增死亡人數再升　政府大增違封城令罰款

意大利的新冠肺炎疫情前兩天稍為緩和，但周二（24日）新增死亡人數又再回升，達743人，是歷來第二高。

截至周二，意大利共有6820人死於新冠肺炎，同日新增確診病例為5249宗，累計69176宗。該國自本月9日起實施全國封城，原定在周三（25日）解禁，但按目前疫情，政府已下令延長至4月3日。

意大利衞生官員目前正在收集各種數據，研判封城措施是否有效。雖然該國的新冠肺炎死亡數字仍然持續上升，但至周二新增感染率已下降至約8%，比本月初的50%已大為降低。民防部門主管博雷利表示，過去兩周採取的措施初見成效，未來幾天的數據有助於判斷疫情是否真正放緩。不過他也同時警告，意大利真正的感染人數可能是官方數字的10倍之多。

在周二舉行內閣會議後，總理孔特宣布會將違反封城禁令的罰款，由400歐元（約3350港元）增至3000歐元（約25000港元）。此外，油站工人因為怕受感染而發起在本周稍後時間罷工，孔特指政府顧及他們的憂慮，會試行油站輪流在不同時段開放。