新冠肺炎：全球航空業受累　今年損失或高達1.96萬億港元

新冠肺炎引起的疫情大流行，國際航空運輸協會(IATA)更新預測，料疫情將使全球航空業面臨前所未有的危機，估計今年收入損失高達2520億美元(約1.96萬億港元)，較2019年收入下跌約44%，相對於IATA於本月5日預測的1130億美元(8814億港元)損失大增逾倍。

最新預測基於的情景，是3個月過後全球各國將取消嚴格的旅行限制。鑑於全球經濟衰退，削弱今年內旅遊需求，相對2019年，IATA預計2020年全球乘客需求下降38%，第二季行業產能料下降65%，惟預計第四季降幅將收窄至10%。

IATA行政總裁Alexandre de Juniac稱，航空業面臨着最嚴重的危機，航空公司需要2,000億美元(約1.56萬億港元)支援。他又指，部分國家或地方的政府已經採取了行動，但還有許多政府需要效仿。外媒又引述該會指，需要各國政府迅速採取行動，提供財政緩助，否則將近一半的航空公司將在未來幾周內「死亡」。