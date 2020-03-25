新冠肺炎：意月損1000億歐元　德或300萬人失業

歐洲是全球新冠肺炎疫情重災區，隨着感染及死亡人數持續上升，該區經濟亦因多國封城封關而大受打擊。被譽為歐洲經濟火車頭的德國，研究指疫情可能導致300萬人失業；疫區意大利每月損失或高達1000億歐元（約8389億港元）。

德國傳媒周二（24日）報道，德國勞動局旗下勞動市場與職業研究所估計，國家將面臨嚴重的經濟衰退，很多行業基本上已暫停經濟活動，並預測今年的失業人數將大幅上升。根據研究所專家預設的兩個情況，一是若部分經濟活動暫停6周，之後需要6周才逐漸恢復，那麼失業人數比去年增加9萬人至236萬人。

至於另一個情況，即經濟活動暫停2個半月，並到年底才逐漸恢復，失業人數將突破300萬，國內生產總值將萎縮4.7%。研究所警告，經濟部分暫停的情況每延長一周，就多出250億歐元至570億歐元損失；若經濟活動部分暫停長達3個月，經濟萎縮達10%至20.6%，便等於3540億歐元（約2.9萬億港元）至7290億歐元（約6.1萬億港元）。

意大利近年經濟處於不景氣，這場新冠肺炎疫情可說是「雪上加霜」。該國工業總聯合會主席博洽（Vincenzo Boccia）周一（23日）表示，總理孔特下令全國停止所有非必要的生產活動，意味該國70%的生產活動暫停，等於每30天損失1000億歐元；又形容國家已經由「經濟緊急狀態」，進入「戰時經濟狀態」。

另一邊廂，西班牙觀光服務業經驗協會表示，該國進入警戒狀態後，嚴重衝擊旅遊業，包括關閉酒店旅館、取消機位、交通減班，預計損失390.8億歐元（約3278億港元）；若疫情持續至今年夏天，損失達620億歐元（約5200億港元）。

資料顯示，旅遊業是西班牙重要產業，產值1760億歐元（約1.47萬億港元），佔國內生產總值12%；該國去年的外國遊客人數為8370萬人，相關收入高達850億歐元（約7133億港元），直接及相關員工人數超過250萬人。協會指若旅遊業崩潰，將嚴重打擊國家經濟增長，因此要求政府盡快融資，避免行業完全停業。