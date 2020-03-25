新冠肺炎：英急購病毒試劑　法收緊活動限制

歐洲多國的新冠肺炎疫情嚴峻，英國的確診病例已上升至8077宗，422人死亡。法國則有逾2.2萬人確診，1100人死亡。英國周二（24日）宣布，已緊急購買350萬個新冠病毒檢測試劑盒，並將把倫敦展覽中心改建成臨時醫院。此外，法國周二起收緊對民眾外出的管制措施。

英國緊急購買的試劑盒將在未來幾周運抵；首相約翰遜上周曾表示，將提高檢測速度，目標是每日為2.5萬人進行測試。然而，該國目前每天只能為不超過8400人進行測試，上周每日平均只能為5400人測試。

外界批評英國未能為輕症患者及醫護人員做檢測，因此專家認為實際感染人數可能多幾十倍，估計或達30萬人。政府會將倫敦展覽中心設置成臨時醫院，最多可容納4000名病人。醫院會先開放500張配有呼吸機及供氧設備的病床，軍醫及國家衞生事務局的醫護人員會在該處治療病人。

另外，牛津大學有專家指，已研發出一種新的快速測試方法，目前正進行臨床試驗。新方法透過分析病毒的核糖核酸，能在30分鐘內得出結果。

法國周二生效的管制措施包括，民眾只能獨自在距離住所半徑1公里的範圍做運動及與寵物散步，而且每天只能做一次上述活動，每次不超過1小時。露天市集亦於當日開始關閉，超市的蔬果供應尚能維持，巴黎的行人和車輛也不多。政府的管制措施原定在3月底結束，但協助對抗疫情的科學理事會建議將措施延長至4月底。