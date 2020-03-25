新冠肺炎：成立抗疫協調委員會　暫停所有非緊急手術

澳洲總理莫里森繼宣布封關及進入緊急狀態後，周三（25日）宣布成立抗疫協調委員會處，並於同日暫停所有非緊急手術，以騰出個人防護裝備等醫療資源應對疫情。澳洲過去一天新增285宗確診，增至2431人染病，昆士蘭省一名69歲男子病死，累計9人死亡。

莫里森表示，委員會由商界、社區服務和工會等各界成員組成，由一家礦業公司前首席執行官鮑爾（Nev Power）領導，盡可能緩解疫情對國民生計的影響，保護國內的關鍵供應鏈和公用事業。因應醫學專家建議，澳洲政府決定從周三午夜開始，除了緊急的第一類和第二類病例（包括心臟、神經和癌症手術）以外，暫停其他非緊急手術，直到另行通知。

西澳省政府為遏止恐慌性搶購及減少酗酒送醫情況，周三上午10時起實施酒類限購，適用於酒店、酒館、酒廠及批發商等，預計將維持至少兩周。每名顧客每日只可購買3支紅酒和一箱啤酒、蘋果酒或烈性混酒，或一公升烈酒和一公升烈性紅酒二擇其一。不少民眾趕在實施前大手入貨。

重災區新南威爾士省政府宣布，直至明年9月前都不會舉行議會選舉，而省內所有超市及藥房可恢復24小時營業。而警方將由周三午夜起，對違反社交距離令或自我隔離令的民眾罰款1000澳元（約5349港元），商戶則罰款5000澳元（約2.7萬港元）。