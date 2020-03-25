新冠肺炎：星關酒吧及娛樂場所　馬國延長活動禁令

新加坡政府周二（24日）深夜加推新冠肺炎防疫措施，宣布周四（26日）凌晨起全國所有酒吧及娛樂場所關閉，並禁止10人以上聚會，包括生日派對、婚禮及葬禮。周三（25日）起，所有從英國及美國回國的人士必須集中隔離14日。

新措施要求酒吧、夜店、戲院等娛樂場所周四起關閉，直至4月30日。國家發展部長黃循財指出，公眾於上述地點會有長時間接觸，病毒傳播風險更高。他續指，餐廳可繼續營業，「因為國民仍然要吃飯」，但要遵從安全距離規定。此外，零售點及景點等亦毋需關閉，但要確保公眾不會密集聚集，每一組不得超過10人，隊伍亦要保持1米距離。政府警告，業者無法遵守上述規定就要關門，若相關場所爆發疫情，負責人將面臨懲罰。

另外，衞生部長顏金勇透露新加坡宣布封關後，每日仍有約1000人出境，直指他們回國會為他人健康帶來風險。周五（27日）起，所有不理政府警告出國的新加坡公民、永久居民及長期證件持有人，回國2周內若染疫入住公立醫院就要自費，且不會獲得津貼。

在馬來西亞，總理慕尤丁周三宣布延長活動禁令至4月14日。他表示為了保護民眾，在別無選擇下必須延長禁令，要求民眾準備居家避疫更長的時間。他亦呼籲國民冷靜，不需搶購及囤積不必要糧食，保證國家有充足的糧食供應。