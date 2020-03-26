新冠肺炎：累計病歿人數破7千　再有護士自殺身亡

意大利疫情嚴峻，倫巴底一幢建築物外牆上掛起巨型畫，向醫護致敬。（Getty Images 圖畫）

意大利新冠肺炎疫情仍然嚴峻，周三（25日）發表的新增死亡人數雖然比前一天有所下跌，但累計死亡人數已超過了7千人。同時醫護界亦傳出噩耗，一名確診染疫的護士自殺身亡。

意大利民防部門周三表示，該國新增新冠肺炎確診病例5210宗，累計共74386宗；新增死亡數字則為683人，累計7503人死亡。當日民防部門主管博雷利（Angelo Borrelli）亦因為發燒，未能如常出席記者會報告及說明數據，目前他正在接受病毒檢測。

在該國疫情重災區倫巴底大區，傳媒周三報道蒙扎市一家醫院，有一名深切治療部的34歲女護士自殺身亡，她生前確診感染了新冠病毒。目前還未清楚護士的自殺原因，但有指新冠肺炎疫情導致的工作壓力，以及憂慮自己會感染他人，都或與此自殺案有關。

這已意大利爆發新冠肺炎疫情以來，第二名自殺的護士。一周前，威尼斯省一家醫院負責護理新冠肺炎病人的49歲女護士，在出現發熱症狀兩天之後投河自盡。

意大利醫護感染新冠肺炎的情況相當嚴重，該國醫師協會周三在致高等衞生研究院主席的信函中稱，意大利已有超過5千名醫務人員感染了新冠病毒，請求立刻為他們提供防護物資。