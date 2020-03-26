勞動黨下達指示文　揭示金與正權力大幅提升

南韓傳媒報道，有迹象顯示，北韓領導人金正恩胞妹金與正的權力正在大幅提升。

南韓報章周二（24日）報道，身為北韓執政勞動黨中央委員會第一副部長的金與正，近日不僅接連發表對南韓和美國的講話，勞動黨內部還下達了「尊敬的金與正同志指示文」，是金與正地位大幅提高的有力佐證。南韓安全部門的消息人士不否認「金與正指示文」的存在，正在收集相關諜報加以確認。

報道又引述一名熟悉北韓內部的息人士指，金正恩到地方視察時，金與正會在黨中央委員會辦公大樓處理所有工作。北韓內部亦有說法指：「金與正負責除軍隊工作以外的政治、外交領域。」

北韓現僅對外宣稱金與正是「黨中央委員會第一副部長」，但沒有指名她具體的所屬單位。有觀察認為，原本隸屬宣傳部的金與正去年年底已調任至組織指導部，而組織指導被稱為「黨中之黨」，是擁有黨政軍人事權和審查權的勞動黨最高權力部門。

至今年，金與正又接連以本人名義發表對南韓和對國美的談話，先是不滿南韓對北韓軍演說三道四，其後又回覆美國總統特朗普表示願助北韓抗疫的信件；外界有言論認為，從今年開始，北韓實際上開啟了所謂的「白頭兄妹統治體制」。

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