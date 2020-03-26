新冠肺炎：聯合國啟動人道主義應對計劃　助脆弱國家抗疫

聯合國周三（25日）啟動全球人道主義協同應對計劃，以幫助世界上最脆弱的國家抗擊新冠肺炎，阻止疫情蔓延，保護數以百萬計人的生命。該計劃所需資金總額為20億美元（約156億港元）。

聯合國秘書長古特雷斯通過視頻連線，與主管人道事務的副秘書長洛科克、世界衞生組織總幹事譚德塞，以及聯合國兒童基金會執行主任福爾，一同參與網啟動儀式。

古特雷斯表示，新冠肺炎正在威脅全人類，所有人必須共同進行反擊，必須幫助那些極度脆弱、最沒有能力保護自己的人。而20億美元這個金額，相比起美國正在推動的2萬億美元紓困措施，只是「滄海一粟」。

洛科克表示，該計劃的核心是幫助脆弱國家做好應對，同時繼續救助全球數百萬需要依靠聯合國的人道主義援助才能生存的群體；目前已從聯合國中央應急基金中撥款6000萬美元作為該計劃的啟動資金，支持糧食署和世衞等人道主義援助機構的工作，涵蓋糧食安全、身心健康、用水和衞生，以及營養和保護等多個領域。

計劃將由聯合國人道協調廳將會協調統籌各聯合國機構，包括世衞、糧農組織、國際移民組織、開發署、人口基金、人居署、難民署、兒童基金會以及世界糧食計劃署等，將20億美元資金用於在南美、非洲、中東和亞洲開展抗疫工作。

計劃將在上述地區，提供必要的實驗室檢測設備以及醫療救治物資、在難民營和安置點建設洗手站、開展有關如何保護自己和他人免受感染的宣傳活動，以及在非洲、亞洲和拉丁美洲之間建立空中橋樑，保障人道主義工作者和救援物資順暢運轉。