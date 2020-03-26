新冠肺炎：王儲中招　英女王與約翰遜通電話

新冠肺炎疫情嚴重，英國王室亦失守。克拉倫斯宮周三（25日）發聲明宣布王儲查理斯確診，其妻子卡米拉則沒有染疫。二人在蘇格蘭巴爾莫勒爾堡自我隔離，情況良好。同日，白金漢宮發放英女王伊利沙伯二世與首相約翰遜通電話的相片，目前未知通話內容。首相發言人則稱，約翰遜知悉王儲中招，希望對方快速康復。

此前報道指，71歲的查理斯周末在格洛斯特郡皇室大宅高樹林時出現病徵，周日（22日）轉到蘇格蘭避疫，翌日接受病毒檢測，周二（24日）晚確診。他目前情況良好，與卡米拉在巴爾莫勒爾堡分開隔離，另有6名侍從一同隔離。由於查理斯近日出席多場公眾活動，無法得知其感染途徑，但有英媒引述醫療專家猜測他於本月13日中招。

查理斯本月10日在克拉倫斯宮出席一場有關氣候變化與飲用水的會議時，曾與摩納哥親王阿爾拔二世同場，現場情況可見二人在會議長桌相對而坐；阿爾拔二世上周四（19日）確診染疫。而查理斯最後一次公開露面是本月12日，他當時在白金漢宮出席授勳儀式，當日亦見過女王。

白金漢宮周三發聲明，稱目前在溫莎堡避疫、93歲的女王健康良好，但沒有透露她會否接受病毒檢測。