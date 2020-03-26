向全球發出旅警　東京疑爆群體感染

日本疫情愈趨嚴重，重災區東京染疫人數急增，疑出現群體感染。外務省周三（25日）將向全球發出的旅遊警告，上調至4級中的第2級，呼籲國民如無必要，不要到外地。首相安倍晉三將在內閣會議上提出設立政府對策本部，一旦疫情在全國大爆發，他可能宣布進入緊急狀態。

日本截至周四（26日）上午11時，不計鑽石公主號郵輪在內，全國累計1313人染疫，單日新增98宗確診個案，創單日新高，當中41宗來自東京。東京的新增個案中，有11人為台東區永壽綜合醫院的患者和醫護人員，當局不排除是院內群體感染。東京院校已臨時停課，新學期將採取分時段上學以分散學生。

政府專家會議周四報告指，國內疫情蔓延的可能性很高，厚生勞動相加藤勝信將向安倍晉三匯報；而安倍周四晚將出席G20領袖視像會議，就疫情交換意見。

另外，外務省一名駐北馬其頓大使館職員確診，他本月8日到17日曾為準備東京奧運聖火儀式而出差希臘首都雅典，上周三（18日）發病，現時情況良好，正自我隔離。美國首都華盛頓的日本大使館亦有2名職員確診。